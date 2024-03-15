منتخب مصر يواصل تدريباته باستاد القاهرة تحت قيادة التوأم

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريباته باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد للنسخة الأولى من البطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا، وتستضيفها مصر.

شارك في المران ١٩ لاعبًا هم: محمد أبو جبل ومحمد عواد والمهدي سليمان ومصطفى شوبير ورامي ربيعه ومحمد هاني ومحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة ومصطفى فتحي وحسين الشحات وأحمد عاطف ومحمد الشامي.

حضر مران منتخب مصر كل من: جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.