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الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

كريم أبو زيد يكشف حقيقة خلافه مع صناع «جري الوحوش» ويتخذ خطوات قانونية لحقوقه

كريم أبو زيد
كريم أبو زيد
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كشف الفنان كريم أبو زيد عن تفاصيل الخلاف الذي نشب بينه وبين صناع مسلسل "جري الوحوش"، حيث أكد أنه اضطر إلى اللجوء إلى القانون للحصول على حقوقه وحقوق عائلته. 

وأوضح أبو زيد أن الخلاف يعود إلى عدم احترام صناع المسلسل للبنود المتفق عليها في العقد بينهم وبين ورثة الكاتب الراحل الذي كانت له الحقوق الأصلية للفيلم الذي يتم تحويله إلى مسلسل. 

ورغم محاولات التفاوض مع الجهات المعنية، إلا أنهم لم يلتزموا بالتزاماتهم المالية، مما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقه وحقوق عائلته.

كما أشار أبو زيد إلى دور المخرج عبد العزيز حشاد في الأمر، حيث كان وسيطًا بينه وبين الجهات المنتجة للمسلسل، وذلك بسبب صداقته القديمة مع المخرج ورغبته في تحويل الفيلم إلى عمل درامي. وبهذه الخطوات، يسعى كريم أبو زيد لتحقيق حقوقه بشكل قانوني وعادل.

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