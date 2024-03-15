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الجمعة 15 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

«الصحة الفلسطينية»: وصول 11 شهيدًا و100 مصاب إلى مجمع الشفاء الطبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بوصول 11 شهيدًا و100 مصاب إلى مجمع الشفاء الطبي إثر استهداف الاحتلال منتظري المساعدات جنوب قطاع غزة.

وأمس الخميس، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة باستهدافها تجمعًا للمواطنين الفلسطينيين عند دوار الكويت في مدينة غزة، خلال انتظارهم وصول المساعدات الإغاثية.

وأفادت مصادر فلسطينية لوكالة "وفا"، باستشهاد المواطنين وإصابة آخرين، جراء قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق نار من طائراته الحربية والمسيّرة، أثناء انتظار حشد من المواطنين وصول المساعدات الغذائية والإغاثية بالقرب من دوار الكويت في مدينة غزة.

وزارة الصحة الفلسطينية 10 شهداء 100 مصاب مجمع الشفاء الطبي دوار الكويت