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الجمعة 15 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود السيطرة على حريق بقرية أبو غلاب

دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق بإحدى المزارع بالرمادي بحرى بإدفو
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود الأجهزة المعنية من قوات الحماية المدنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو للسيطرة على الحريق الهائل الذى شهدته إحدى المزارع داخل قرية أبو غلاب بالرمادى بحرى دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح .

ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان تم التعامل الفورى والسريع مع واقعة نشوب الحريق، والذى نجحت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأهالى فى السيطرة عليه، فيما أسفر عن نفوق 30 رأس من الماشية، وإصابة 10 آخرين ببعض الحروق المتواجدة داخل عدد من الأحواش ، وإحتراق عدد من أشجار النخيل .

واشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك جارى تنفيذ أعمال الحصر والتبريد، وتم تحرير محاضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات المختصة.

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قوات الحماية المدنية الحريق الهائل قرية أبو غلاب بالرمادى بحرى أخبار محافظة أسوان