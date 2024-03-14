نائب رئيس مدينة الحسنة بوسط سيناء يتفقد منفذ السلع الاستهلاكية

تفقد نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء مرزق رزيق سالم اليوم منفذ السلع الاستهلاكية بمدينة الحسنة لمتابعة توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة وكميات كافية وذلك تنفيذا لتعليمات لواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

أكد رزيق اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية، مع متابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار لجميع السلع المباعة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية

كما أكد استمرار الحملات الرقابية والتموينية على الاسواق، والمحال لضبط الاسعار، والتأكد من توافر جميع السلع والمواد الغذائية.

في نهاية جولته تفقد الطريق الأوسط (العوجة- الإسماعيلية ) وذلك لرفع كفاءة الطريق وعمل اصلاحات للمناطق التي بها هبوط ارضي وتحتاج صيانة وتشرف على العملية الهيئة العامة للطرق والكباري تحت إشراف نائب رئيس مجلس مدينة الحسنة حفاظا على أرواح المواطنين والعمل على سلامتهم .

رافقه في الجولة وليد عبد الحميد المنسي مساعد رئيس المدينة لشئون التجمعات التنموية .