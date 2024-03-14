الأربعاء.. مناقشة كتاب "جويس منصور.. طفلة مسك الروم"

يستضيف صالون إقرألي الثقافي بمبنى قنصلية بوسط البلد في الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل مناقشة وتوقيع كتاب "جويس منصور: طفلة مسك الروم" بحضور المؤلف محسن البلاسي والشاعرة والتشكيلية غادة كمال، ويدير اللقاء الناشر محمد البعلي.

صدر الكتاب عن دار صفصافة للنشر ويعد الأول باللغة العربية يتناول رحلة حياة الشاعرة والقاصة السريالية المصرية الفرنكفونية چويس منصور بشكل شامل ومتشعب.

جاءت مقدمة الكتاب بقلم كل من الشاعر الأمريكي ويل ألكسندر المرشح الثاني لجائزة بوليتزر سنة ٢٠٢٢، والروائية والشاعرة والفنانة الأمريكية ريكي ديكورنيه الحاصلة على جائزة الفنون والآداب في الأدب الأكاديمية الأمريكية للفنون والآداب سنة (2008) وجائزة لانان الأدبية للرواية سنة (2004) جائزة تشارلز فلينت كيلوج في الفنون والآداب سنة (1998) وجائزة اختيار النقاد سنة (1995) وجائزة لانان الأدبية للرواية سنة (1993) كما يشارك في المقدمة البروفيسور د. مارك كوبيغ من جامعة السوربون و باريس ١٣ والشاعر الفرنسي لوران دوسيه مدير بيت أندريه بريتون المسمى من وزارة الثقافة الفرنسية والشاعرة والفنانة الأمريكية اليونانية چورچيا باڤليدو.