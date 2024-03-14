عفت نصار يكشف سر ابتعاده عن التدريب: مليش في التدليس ولا العقود اللي تحت

كشف عفت نصار، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أسباب ابتعاده عن التدريب، قائلا: عملت مدربا في الممتاز (ب) لمدة 12 عاما وحصلت على أفضل مدرب لمدة 9 مواسم، ولم أعمل في الدوري الممتاز لخلافاتي مع شخصين كبار جدا في البلد حاربوني بشكل غير عادي".

وأضاف نصار، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: أنا من أفضل المدربين الموجودين حاليا بخبراتي وبشهاداتي وكل شيء نصيب، وكل الأندية التي توليت تدريبها تركت بصمة بها مضيفا: "مشكلتني إني مليش في التدليس ولا العقود اللي تحت".

تابع، تلقيت العديد من العروض لتدريب عدد من الأندية في الخليج لكنني رفضت مغادرة البلاد والابتعاد عن أسرتي، مضيفا: "الغربة بتاكل العمر كله ومعنديش مشكلة أعيش وسط أبنائي بأقل الإمكانيات ولكن هكون سعيد".



https://www.youtube.com/watch?v=cU5iVjbI7gw