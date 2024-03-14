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الخميس 14 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

كندا تقرر وقف تصدير الأسلحة غير الفتاكة لإسرائيل

كندا
كندا
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أكد مصدر في الحكومة الكندية اليوم الخميس أنه تم إيقاف الصادرات العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل منذ يناير بسبب التطور السريع للأوضاع على الأرض، دون تقديم المزيد من التفاصيل نظرًا لحساسية الوضع.

وقامت صحيفة تورنتو ستار بنشر تقرير أولي حول هذا الإيقاف.

وقدم محامون مدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء في منظمات المجتمع المدني المناصرة لفلسطين دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية لوقف صادراتها العسكرية إلى إسرائيل.

ووفقًا لتقرير قناة سي بي سي نيوز، فقد تم رفع الدعوى القضائية من قبل منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، بالتعاون مع منظمة "الحق" الفلسطينية، وعائلات كنديين فقدوا أفرادًا في غزة خلال الحرب الإسرائيلية الدموية التي دامت 5 أشهر.

الحكومة الكندية إسرائيل فلسطين