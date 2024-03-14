أكرم حسني أب ومربية في الحلقة الرابعة من بابا جه





كشفت الحلقة الرابعة من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني عن محاولته الهروب من مهنة الأب، ولكنه تورّط مرة أخرى مع أسرة لديها 6 أطفال، ليعيش ليلة صعبة لعب فيها دور الأب والأم والمربية، ولكن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، بل ذهب إلى زياد (سليم مصطفى) ليذاكر له، ويستكمل دور الأب الذي يلعبه في حياته.

لكن قرر زياد أن يخبر جودي ابنه هشام (أكرم حسني) بأن والدها عنده بالبيت، وبالفعل قام بفتح كاميرا الموبايل الخاص به، وصوّر هشام وهو يتحدث مع نها (فريال يوسف) بينما تحاول إقناعه بشرب العصير، فهل يتورط أكرم حسني في خيانة زوجية؟