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الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

ملخص الحلقة الخامسة من المداح "أسطورة العودة".. حمادة هلال يجد قلادة هل ستكون سلاحه؟

مسلسل المداح
مسلسل المداح
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شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل المداح “أسطورة العودة” أحداث مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتحار عائشة بعد وسوسة سميح لها مما أصاب الشيخ صابر بالانهيار، لتستمر رحلته في محاولة فك طلاسم البردية.

يذهب الشيخ صابر إلى الهرم المدفون ليجد قلادة غريبة عندما التقطها رأى جيوش مرتديه زي أبيض يرددون " النصر يا صابر" فهل هي سلاحه ضد الجن الشرير خلال الحلقات المقبلة ؟

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، بطولة حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبة مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل المداح المداح 4 - أسطورة العودة أسطورة العودة المداح حمادة هلال