نفوق 30 رأس عجل فى حريق مزرعة وأحواش بقرية الرمادى بأسوان

شهدت قرية الرمادى بمركز إدفو محافظة أسوان، اليوم، حريقًا فى مزرعة وأحواش بالقرية، مما أسفر عن نفوق 30 رأس عجل وأصيب عدد آخر فى الحريق، قبل تدخل الحماية المدنية لإخماد النيران.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق كبير فى مزارع وأحواش بقرية أبو غلاب بالرمادى بحرى، ووجه مدير الأمن الحماية المدنية بسرعة التحرك إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المساكن المجاورة.

وأسفر الحريق، عن نفوق أكثر من 30 رأس عجلا، وأصيب 10 عجول أخرى بالحريق، بالإضافة إلى تدمير محتويات الأحواش بالكامل، وامتداد الحريق لواجهة بعض المنازل فى المنطقة، وذلك قبل تدخل الحماية المدنية وتمكنها بمساعدة جهود الأهالى من إخماد النار، وجارى حصر الخسائر والتلفيات وتبريد مكان الحريق.

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