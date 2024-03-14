ads
الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

نفوق 30 رأس عجل فى حريق مزرعة وأحواش بقرية الرمادى بأسوان

نفوق 30 رأس عجل في
نفوق 30 رأس عجل في حريق مزرعة بقرية الرمادي بادفو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت قرية الرمادى بمركز إدفو محافظة أسوان، اليوم، حريقًا فى مزرعة وأحواش بالقرية، مما أسفر عن نفوق 30 رأس عجل وأصيب عدد آخر فى الحريق، قبل تدخل الحماية المدنية لإخماد النيران.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق كبير فى مزارع وأحواش بقرية أبو غلاب بالرمادى بحرى، ووجه مدير الأمن الحماية المدنية بسرعة التحرك إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المساكن المجاورة.

وأسفر الحريق، عن نفوق أكثر من 30 رأس عجلا، وأصيب 10 عجول أخرى بالحريق، بالإضافة إلى تدمير محتويات الأحواش بالكامل، وامتداد الحريق لواجهة بعض المنازل فى المنطقة، وذلك قبل تدخل الحماية المدنية وتمكنها بمساعدة جهود الأهالى من إخماد النار، وجارى حصر الخسائر والتلفيات وتبريد مكان الحريق.

IMG-20240314-WA0163
IMG-20240314-WA0163
IMG-20240314-WA0164
IMG-20240314-WA0164
IMG-20240314-WA0165
IMG-20240314-WA0165
قرية الرمادى نفوق 30 رأس عجل حريق مزرعة واحواش مركز إدفو أخبار محافظة أسوان