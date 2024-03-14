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الخميس 14 مارس 2024
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فضائيات

محمد سالم يكشف سر رفضه لمصطلح الإعجاز العلمى بالقرآن

الدكتور محمد سالم
الدكتور محمد سالم أبوعاصي
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قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن القرآن الكريم لا يسرد أحداثًا تاريخية، لكن الهدف من القصص القرآنية اتخاذ العبرة والعظة.

أضاف أبوعاصي، خلال لقائه ببرنامج “أبواب القرآن” مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن البعض يقول إن بعض قصص القرآن جاءت من أجل العظة، وهذا التفسير سببه الأساسي العمل على تلاشي الاعتراضات على القصص التاريخي في القرآن، معبرًا:"يجب قراءة القصص القرآني لنأخذ منه العبر والعظة وليس لمعرفة التاريخ".

وتابع "أرفض مصطلح الإعجاز العلمي في القرآن، لأن أساس المعجزة الاستمرارية في التحدي إلى يوم القيامة، حيث يثبت العلم يومًا تلو الآخر ثوابت علمية جاء بها القرآن من قبل".

واستطرد: "النظريات العلمية متغيرة والحقائق العلمية ثابتة، وهذه الحقائق هى من آتى بها القرآن، لذا لا يمكن على الإطلاق التشكيك في الحقائق التي آتى بها القرآن، وهذا عكس النسبية التي توجد في النظريات العلمية".

الدكتور محمد سالم أبوعاصي القرآن الكريم جامعة الأزهر