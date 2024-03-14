برلماني: الشركة المتحدة حريصة على تقديم فن هادف يلامس العقول المصرية

أكد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الشركة المتحدة حريصة على تقديم فن هادف يلامس العقول المصرية، ويطرح القضايا للنقاش، وتداول الأفكار والرؤى المختلفة، بالإضافة لحرصها على الحفاظ على التراث المصري والهوية الوطنية وتعزيز الانتماء.

وأضاف خلال مشاركته عبر قناة إكسترا نيوز، أن الشركة المتحدة تحاول تجسيد الواقع وتقوم على تغييره للأفضل وترسيخ القيم والمثل فى المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه النهضة الدرامية والفنية تؤكد أن مصر تحتفظ بالقوة الناعمة التى تقود بها الفكر وتتصدى للأفكار المتطرفة ودعم وعي المجتمع، نحو آفاق أرحب ومستقبل أكثر إشراقاً للمجتمع المصري".

وأشار إلى أن دراما المتحدة في رمضان 2024 تقدم وجبة دسمة من الثقافة والترفيه والتوعية بشكل متنوع ومتعدد، ما بين الاجتماعي والتاريخي، وهو تأكيد على أن الثقافة المصرية ثقافة غنية ومتعددة، وتسهم في خلق حالة من الوعي لدى الأجيال.



