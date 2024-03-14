محمد لطفي لرامز جلال: "البنطلون بيقع غلط كدا"

وقع الفنانان محمد لطفي ومحمد شاهين، ضحية حلقة اليوم من برنامج "رامز جاب من الآخر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة إم بي سي مصر.

وسقط الثنائي محمد لطفي ومحمد شاهين عبر الأنبوب "الزجزاج"، ليتقابلا وجهًا لوجه في "الغرفة السودة"، ليبدأ المقلب بتشغيل "السير".

وانتاب محمد شاهين الخوف والرعب وظل يصرخ بعدما شاهد الكلب "نيوتن"، واستنجد محمد لطفي بـ رامز لإيقاف السير، قائلا: "البنطلون بيقع يا رامز غلط كدا.. أمسك الكالسون يلا".

ويُعرض برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2024 بعد الإفطار مباشرة، وتحديدًا في الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة.