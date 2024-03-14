واشنطن: تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر لا يمكن التصدي لها بشكل فوري

صرحت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، باربرا ليف، بأن الولايات المتحدة تمتلك قنوات اتصال مع إيران، وتدعوها بشدة لتجنب أي تصعيد في المنطقة.

وفي تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" العربية اليوم الخميس، أكدت المسؤولة الأمريكية أن التهديدات التي تشكلها ميليشيات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر لا يمكن التصدي لها فورًا، وأن إيران قد زوّدت تلك الميليشيات بالأسلحة المستخدمة في استهداف السفن والمدنيين.

وأكدت ليف أن الولايات المتحدة ترى مقترح الهدنة الذي يجري مناقشته بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشكل إيجابي، معتبرة أنه على الرغم من كونه خطوة مؤقتة لوقف إطلاق النار، فإنها قد تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتعمل واشنطن جاهدة لتحقيق هذا الهدف.