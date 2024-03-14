شهداء ومصابون جراء استهداف الاحتلال مستودعًا لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات

تعرضت منطقة مخيم النصيرات وحي الشيخ رضوان في قطاع غزة لهجوم مدمر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن استشهاد عشرة مواطنين على الأقل وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

ووفقًا للتقارير الواردة من وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن الطيران الحربي قصف مستودعًا لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات، مما أسفر عن استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين، كما تم استهداف مركبة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة العشرات.

وفي إطار هذه الهجمات العنيفة، قصفت طائرات الاحتلال أيضًا منزلًا في غرب مخيم الشاطئ بمدينة غزة، فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تمكنت من استخراج جثامين 15 شهيدًا من مدينة حمد في خان يونس جنوب القطاع، ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى 31 ألفًا 341، في حين وصل عدد المصابين إلى 73 ألفًا 134، ويظل آلاف الأشخاص تحت الأنقاض، في ظل استمرار القصف العنيف الذي يستهدف المناطق السكنية والمدنيين في القطاع.