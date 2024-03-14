حسام موافي يقدم نصائح مهمة لمرضى السكر من النوع الأول.. شاهد

قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، نصائح لمرضى السكر من النوع الأول مشيرا إلى إنه يتم علاج النوع الأول من مرضى السكر، عن طريق الأنسولين، لافتا إلى أن وظائف الأنسولين مهمة جدا خاصة في حالات النوع الأول من المرض.

وأضاف الدكتور حسام موافي، عبر برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن المهمة الأولى للأنسولين دخول الجلوكوز في الدم و بناء الدهن داخل جسم الإنسان.

وأشار أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى أهمية تنظيم الغذاء حال الإصابة بمرض السكر مع ممارسة الرياضة، مشددا على أهمية الغذاء والرياضة مع مرضى السكر بالنوع الأول.