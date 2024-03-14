المصري يحدد موعد إجراء أحمد منصور عملية الرباط الصليبي

حدد نادي المصري البورسعيدي، الأسبوع المقبل، موعدًا لإجراء جراحة الرابط الصليبي للاعب الفريق أحمد أيمن منصور، الذي تعرض للإصابة مؤخرا.

أثبتت تقارير الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي التي خضع لها اللاعب، أمس ، إصابة اللاعب بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، الأمر الذي يحتاج معه اللاعب لتدخل جراحي لإعادة بناء الرباط المقطوع.

وقال الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، إن إدارة النادي المصري ستبدأ على الفور في اتخاذ كافة ترتيبات إجراء العملية الجراحية للاعب حرصًا على عودته للملاعب في أسرع وقت ممكن.

كان اللاعب أحمد أيمن منصور قد تعرض لإلتواء في مفصل الركبة اليسرى في كرة مشتركة مع أحد مهاجمي فريق زد خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين أول أمس الثلاثاء وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، حيث تم استبدال اللاعب على الفور وفحصه مبدئيًا بواسطة الدكتور محمود الشحات وكان التشخيص المبدئي هو إصابته بقطع في الرباط الصليبي وهو ما أكدته الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي.