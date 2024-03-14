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الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رشا محرم قائما بأعمال مدير الخدمات الطبية بجامعة المنيا

الطبيبة رشا على
الطبيبة رشا على محرم
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أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الخميس قراراً بندب الدكتورة رشا علي محرم للقيام بأعمال  مدير عام الادارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة، وذلك في ضوء اللوائح والقوانين والقواعد المنظمة.
وهنأ الدكتور عصام فرحات الدكتورة  رشا محرم  بالمنصب الجديد، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليها، لخدمة الجامعة ومنتسبيها.

الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا المنيا رئيس جامعة المنيا الطبيبة رشا علي محرم الإدارة العامة للخدمات الطبية بجامعة المنيا