رشا محرم قائما بأعمال مدير الخدمات الطبية بجامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الخميس قراراً بندب الدكتورة رشا علي محرم للقيام بأعمال مدير عام الادارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة، وذلك في ضوء اللوائح والقوانين والقواعد المنظمة.

وهنأ الدكتور عصام فرحات الدكتورة رشا محرم بالمنصب الجديد، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليها، لخدمة الجامعة ومنتسبيها.