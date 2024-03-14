استجابة الدعاء.. فضل شهر رمضان على المسلمين

شهر رمضان الكريم ينتظره المسلمون كل عام في انحاء العالم لما له من فضل عظيم على كل من اقام الشهر من صلاة وصوم وقرآن وعبادة في هذا الشهر تفتح ابواب الجنة وتضاعف فيه الحسنات فهو شهر "العتق والغفران" شهر "الصدقات والإحسان" لذلك يجب على كل مسلم استغلال شهر رمضان من اول يوم لاخر يوم في الطاعات والتقرب الى الله بالاعمال الصالحة والدعاء.

وتوضح "البوابة نيوز" في السطور التالية فضل شهر رمضان الكريم.





فضل شهر رمضان الكريم

تفتح أبواب الجنة فيه وتضاعف فيه الحسنات.

يجاب فيه الدعاء.

تغفر السيئات وترفع الاعمال.

تعلم الصبر من خلال ساعات الصيام والتوقف عن الاعمال التي تغضب الله.

التوقف عن ارتكاب الذنوب والمعاصي خلال الشهر ومجاهدة النفس.

الإكثار من انواع العبادات كالصلاة والصدقات وقراءة القرآن والإحسان وصلة الرحم.