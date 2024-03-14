ads
الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

استجابة الدعاء.. فضل شهر رمضان على المسلمين

رمضان
رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهر رمضان الكريم ينتظره المسلمون كل عام في انحاء العالم لما له من فضل عظيم على كل من اقام الشهر من صلاة وصوم وقرآن وعبادة في هذا الشهر تفتح ابواب الجنة وتضاعف فيه الحسنات فهو شهر "العتق والغفران" شهر "الصدقات والإحسان" لذلك يجب على كل مسلم استغلال شهر رمضان من اول يوم لاخر يوم في الطاعات والتقرب الى الله بالاعمال الصالحة والدعاء.

 وتوضح "البوابة نيوز" في السطور التالية فضل شهر رمضان الكريم.


 

 فضل شهر رمضان الكريم 

تفتح أبواب الجنة فيه وتضاعف فيه الحسنات.

يجاب فيه الدعاء.

تغفر السيئات وترفع الاعمال.

تعلم الصبر من خلال ساعات الصيام والتوقف عن الاعمال التي تغضب الله.

التوقف عن ارتكاب الذنوب والمعاصي خلال الشهر ومجاهدة النفس.

الإكثار من انواع العبادات كالصلاة والصدقات وقراءة القرآن والإحسان وصلة الرحم.

شهر رمضان صلاة وصوم وقرآن فضل شهر رمضان الكريم