انطلاق مؤتمر حرف التجميل والجمال الدولي في نسخته الأولى بالسعودية

الخميس 14/مارس/2024 - 05:09 م

انطلق مؤتمر حرف التجميل والجمال الدولي" بنسخته الأولى على أرض المملكة العربية السعودية، وذلك لدعم المرأة السعودية بمجالات حرف الجمال.

شاركت في تقديم الحفل سيدة الأعمال اللبنانية تيري كيروز، وحضر الحفل عدداً كبيراً من نجوم المجتمع، فضلاً عن رجال الإعلام والصحافة.

وحرصت تيري كيروز على توجيه الشكر للقائمين على المهرجان والسادة الحضور، وكل المهتمين بالجمال بالوطن العربي أجمع.

ويعد المهرجان من أوائل المهرجانات التي تحتضنها المملكة العربية السعودية في عالم الجمال، خاصة بعدما أصبحت المملكة رائدة دوماً في استقطاب وخلق أهم المهرجانات الدولية الناجحة في شتى المجالات الترفيهية والرياضية والجمالية والفنية.

الجدير بالذكر أن تيري كيروز واحدة من الأسماء التي يشار لها بالبنان في عالم الجمال، وحصلت على شهادات عالمية في هذا المجال.