وكيل التعليم بدمياط يفتتح science fair السنوي في المدرسة اليابانية

افتتح مدير التعليم بمحافظة دمياط ورئيس جامعة دمياط، في يوم مميز ولقاء مثمر على أرض يابانية الأصالة والإبداع بدمياط الجديدة.

افتتح محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط و الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط Science Fair بالمدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة.

جاء ذلك بحضور مساچيرو كوجا الخبير الياباني والمترجم أمير فايد ووفد رفيع المستوى من جامعة دمياط وتعليم دمياط.

شمل الوفد الدكتور حامد الفار استاذ الأدب الفرنسي ومدير الجودة كلية الأدب جامعة دمياط والدكتورة امنية البطراوي عميد كلية الطب جامعة دمياط ووكيل كلية العلوم لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور ممدوح سالم استاذ متفرغ كلية العلوم جامعة دمياط و الدكتور اماني فريد بكلية العلوم جامعة دمياط و الدكتورة ميادة مجدي مدرس كلية الفنون التطبيقة جامعة دمياط والباحثة بوكالة ناسا الأمريكية ياسمين يحي مصطفى.

وافتتح الحضور Science Fair السنوي بالمدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة الذي اشتمل على 72 مشروع علمي مميز من 95 طالب من الطلاب المبدعين تنوعت بين مجالات العلوم المختلفة التي تهدف لحل مشكلات او توفير طاقة نظيفة وتحويلات الطاقة المختلفة وبمشاركة مميزة من كلية العلوم جامعة دمياط وقد استمعوا من الطلاب لشرح مميز ومشاريع عملية واشادوا بالمشاريع التي تتميز بالاصالة والإبداع.

كما تفقد الحضور المتحف الإفتراضي للعلوم واشادوا بالمعروضات ورقي الفكر في عرض أعمال الطلاب المشاركين.

وأكد مدير "تعليم دمياط" أن الطالب هو محور العملية التعليمية في المدارس اليابانية والتعليم القائم على المشروعات هو ما يميز المدرسة اليابانية بدمياط لتنمية مهارات التفكير الإبداعي والتفكير الناقد ومهارات إدارة الذات وحل المشكلات وإتخاذ القرار وهذا ما تهدف إليه رؤية مصر في التعليم 2030م لبناء جيل متمكن علمياً مبدع فكرياً لبناء مصر الحديثة وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية.

وأكد رئيس جامعة دمياط التعاون الكامل مع مديرية التربية والتعليم بدمياط والعمل علي تنمية وصقل الطلاب الموهوبين والمبتكرين والمخترعين وتقديم الدعم المستمر للوصول بهم الي أعلي المستويات.

وبدوره وجه مدير تعليم دمياط الشكر والتقدير لرئيس جامعة دمياط .