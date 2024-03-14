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الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تصادم عدد من السيارات بالطريق الدائري الأوسطي في 15 مايو

الحادث
الحادث
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وقع حادث تصادم بين عدد من السيارات، بالطريق الدائري الأوسطي بالقرب من مدخل مدينة 15 مايو، مما أدى لإشتعال النيران في سيارة نصف نقل، وأنباء عن وقوع خسائر بشرية.

وردت إشارة من النجدة لغرفة عمليات المرور بالقاهرة، مفادها وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات، بالطريق الدائري الأوسطي بالقرب من مدخل مدينة 15 مايو.

وعلي الفور انتقلت الخدمات المرورية لموقع الحادث، وأمكن السيطرة علي النيران التي نشبت في سيارة نصف نقل وامتدت لسيارة أخرى.

وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة وأستماع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث.

 


 

تصادم عدد من السيارات الطريق الدائري الأوسطي 15 مايو