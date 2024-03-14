4 رمضان.. موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة بالمحافظات

يبحث المسلمون كل يوم خلال شهر رمضان عن موعد أذان المغرب للإفطار، ويؤذن المغرب اليوم الخميس 14 مارس الرابع من رمضان، في تمام الساعة 6:03، وتقام صلاة العشاء في الساعة 7:20.

وعدد ساعات الصوم 13 ساعة و24 دقيقة، حيث أن وقت السحور كان في الساعة 2:19، وصلاة الفجر كانت في الساعة 4:39، وبذلك فإن عدد ساعات الصوم 13 ساعة و24 دقيقة.

مواعيد الصلاة في المحافظات

-موعد أذان المغرب في القاهرة 6:03 مساءً

-موعد أذان المغرب في الجيزة 6:03 مساءً

موعد أذان المغرب في شمال سيناء في تمام الساعة 5:51 مساءً

موعد آذان المغرب في السويس الساعة 5:58 مساءً

- موعد أذان المغرب في كفر الشيخ في الساعة 6:04 مساءً

-موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم في تمام الساعة 6:04 مساءً

- موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم في الساعة 6:06 مساء.

- موعد أذان المغرب في المنوفية في تمام الساعة 6:04 مساء.

- موعد أذان المغرب في الفيوم في تمام الساعة 6:05 مساء.

موعد صلاة المغرب في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 6:19 مساءً

موعد أذان المغرب في البحيرة 6:06 مساء".

موعد أذان المغرب في الأقصر 5:58 مساء.

موعد أذان المغرب في الوادي الجديد 6:20 مساء.

-موعد أذان المغرب في سوهاج 6:02 مساءً

-موعد أذان المغرب في أسوان 5:57 مساء

-موعد أذان المغرب في البحر الأحمر 5:52 مساء.

• مواقيت الصلاة في محافظة القليوبية

الفجر 4:46، الشروق ٦:٠٩ صباحا، الظهر ١٢:٠٥، العصر ٣:٢٨، المغرب 6:06، العشاء 7:21.

• مواقيت الصلاة في المنصورة

الفجر 4:38، الشروق 6:05، الظهر 12:03، العصر ٣:٢٨، المغرب 6:02، العشاء 7:20.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

الفجر 4:44، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، المغرب 6:03، العشاء 7:20.

• مواقيت الصلاة فى المحلة الكبرى

الفجر 4:40، الشروق6:07، الظهر 12:01، العصر 3:30، المغرب 6:04، العشاء 7:22.

• مواقيت الصلاة فى بني سويف

الفجر 4:40، الشروق 6:07، الظهر 11:57، العصر 3:25، المغرب 5:58، العشاء 7:16.

• مواقيت الصلاة فى قنا

الفجر 4:36، الشروق 5:59، الظهر: 11:58، العصر 3:23، المغرب: 5:58، العشاء 7:12.

• مواقيت الصلاة فى أسوان

الفجر 4:36، الشروق 5:58، الظهر 11:58، العصر 3:22، المغرب 5:57، العشاء 7:10.