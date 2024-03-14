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الخميس 14 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

4 رمضان.. موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة بالمحافظات

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب
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 يبحث المسلمون كل يوم خلال شهر رمضان عن موعد أذان المغرب للإفطار، ويؤذن المغرب اليوم الخميس 14 مارس الرابع من رمضان، في تمام الساعة 6:03، وتقام صلاة العشاء في الساعة 7:20.

وعدد ساعات الصوم 13 ساعة و24 دقيقة، حيث أن وقت السحور كان في الساعة 2:19، وصلاة الفجر كانت في الساعة 4:39، وبذلك فإن عدد ساعات الصوم 13 ساعة و24 دقيقة.
 مواعيد الصلاة في المحافظات

-موعد أذان المغرب في القاهرة 6:03 مساءً

-موعد أذان المغرب في الجيزة 6:03 مساءً

موعد أذان المغرب في شمال سيناء في تمام الساعة 5:51 مساءً

موعد آذان المغرب في السويس الساعة 5:58 مساءً

- موعد أذان المغرب في كفر الشيخ  في الساعة 6:04 مساءً

-موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم في تمام الساعة 6:04 مساءً

- موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم  في الساعة 6:06 مساء.

- موعد أذان المغرب في المنوفية في تمام الساعة 6:04 مساء.

- موعد أذان المغرب في الفيوم في تمام الساعة 6:05 مساء.

موعد صلاة المغرب في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 6:19 مساءً

موعد أذان المغرب في البحيرة 6:06 مساء".

موعد أذان المغرب في الأقصر 5:58 مساء.

موعد أذان المغرب في الوادي الجديد 6:20 مساء.

-موعد أذان المغرب في سوهاج 6:02 مساءً

-موعد أذان المغرب في أسوان 5:57 مساء

-موعد أذان المغرب في البحر الأحمر 5:52 مساء.
مواقيت الصلاة في محافظة القليوبية
الفجر 4:46، الشروق ٦:٠٩ صباحا، الظهر ١٢:٠٥، العصر ٣:٢٨، المغرب 6:06، العشاء 7:21.
مواقيت الصلاة في المنصورة
الفجر 4:38، الشروق 6:05، الظهر 12:03، العصر ٣:٢٨، المغرب 6:02، العشاء 7:20.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 4:44، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، المغرب 6:03، العشاء 7:20.
• مواقيت الصلاة فى المحلة الكبرى
الفجر 4:40، الشروق6:07، الظهر 12:01، العصر 3:30، المغرب 6:04، العشاء 7:22.
• مواقيت الصلاة فى بني سويف
الفجر 4:40، الشروق 6:07، الظهر 11:57، العصر 3:25، المغرب 5:58، العشاء 7:16.
• مواقيت الصلاة فى قنا
الفجر 4:36، الشروق 5:59، الظهر: 11:58، العصر 3:23، المغرب: 5:58، العشاء 7:12.
• مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 4:36، الشروق 5:58، الظهر 11:58، العصر 3:22، المغرب 5:57، العشاء 7:10.

المحلة الكبرى رابع يوم رمضان مواقيت الصلاة موعد آذان المغرب