بعد 3 أيام من برنامج نور الدين.. علي جمعة يثير جدل

أثار برنامج الدكتور علي جمعة الجدل بعد 3 أيام من عرضه، وذلك بسبب فتاويه خلال البرنامج الذي يخاطب الشباب والمراهقين والأطفال والتي رأي البعض أنها آراء جريئة وبعيدة عن تعاليم الاسلام.

وتسبب برنامج "نور الدين " للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق جدلاً واسعاً علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال جمعة خلال برنامجه، إن الجنة ليست حكرًا على المسلمين.

وتطرق للحديث عن علاقة الحب بين الشباب والبنات قبل الزواج، مؤكدًا أنه حلال بشرط العفاف، ومعرفة الأهل، وعدم فعل الحرام، وأفتي أن صداقة الولد للبنت وخروجهما معًا ضمن مجموعة ليس حرامًا

من جهته عارض الداعية عبدالله رشدي آراء الدكتور علي جمعة قائلًا: لا يجوز في الاسلام أن تخرج الفتيات مع الشباب ويتمازحون.



وتابع، لا علاقة غرامية يبيحها الشرع بين الجنسين دون عقد الزواج، وقال كلام الدكتور علي جمعة عار عن الصحة تمامًا ولا وزن له.



وصف الدكتور أحمد الأزهري أستاذ مساعد بكلية أصول الدين آراء الدكتور علي جمعة بشجاعة وإدراك للواقع، وقال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق: مبسوط جدا من كلام د.علي جمعة، ونفسي كل شيوخ المسلمين في العالم كله ينتهجوا نفس نهجه.





