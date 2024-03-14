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الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف علي قائمة منتخب الشباب المشاركة فى دورة الجزائر

وائل رياض
وائل رياض
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 أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار استعدادا للمعسكر المغلق بداية من غد الجمعة استعدادا للمشاركة في الدورة الودية الدولية بالجزائر، بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وموريتانيا.

تضم القائمة 27 لاعبا هم :

حراس المرمي : 
حازم جمال 
محمد منشاوي 
احمد وهب
محمد عبد الفتاح

المدافعين : 
أحمد عابدين  
عبد الله فؤاد
أحمد مجدي 
زياد خالد 
حسن ابو المعاطي
محمد عبد المنعم
مروان حجي 
محمد ابراهيم
سيف عصام

خط الوسط :
ابراهيم عادل 
عبد الرحمن شعبان ( كتكوت ) 
أحمد خالد ( كباكا )
محمد السيد 
مروان محمود
محمد عبد الله 
عمر خضر 
عمرو خالد 
عمار ياسر

خط الهجوم : 
محمد زعلوك 
مهند محمد
محمد رأفت  
عمر فتحي ( عموري ) 
محمد الدسوقي

وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب قائمة اللاعبين الدورة الودية الدولية بالجزائر احمد محمدي