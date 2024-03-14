ads
الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" تقدم شهادة شكر وتقدير للمركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة

الدكتور ميرڤت السيد
الدكتور ميرڤت السيد مدير المركز الأفريقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبلت الدكتور ميرڤت السيد مدير المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة، النائبة، ا.د. عبلة الألفي، عضو مجلس النواب و المشرف العام علي المبادرة الرئاسية "الـ١٠٠٠ يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال بمصر، وقدمت النائبة شهادة الشكر والتقدير لمدير المركز للجهود المبذولة لمبادرة الالف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية. 

تم خلال اللقاء الاتفاق علي تفعيل مذكرة تعاون مشترك بين المبادرة والمركز في مجال تقديم خدمات الصحية للأم و الطفل بالمعايير المعتمدة دولياً، و ذلك من خلال العيادات التخصصية والدورات التدريبية لمقدمي الخدمة الصحية من أطباء وتمريض و فنيين، مع الإهتمام ببرنامج رفع الوعي لدي الأمهات و المقبلين علي الزواج من خلال نشاطات التوعية و عيادتي الأطفال و المشورة الأسرية بالمركز.

وتم أيضاً مناقشة سبل التعاون علي النطاق الدولي لمقدمي الخدمة الصحية من مختلف الدول الإفريقية، لنقل الخبرات بأحدث الأساليب و معايير الجودة، وبذلك يكون المركز الإفريقي هو مركز نموذجي متكامل للمبادرة علي النطاق المحلي و الدولي.

الاسرة المصرية الألف يوم الذهبية الجمعية المصرية الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال الكلية الملكية البريطانية المبادرة الرئاسية الملكية البريطانية تنمية الأسرة المصرية