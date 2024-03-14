المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" تقدم شهادة شكر وتقدير للمركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة

استقبلت الدكتور ميرڤت السيد مدير المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة، النائبة، ا.د. عبلة الألفي، عضو مجلس النواب و المشرف العام علي المبادرة الرئاسية "الـ١٠٠٠ يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال بمصر، وقدمت النائبة شهادة الشكر والتقدير لمدير المركز للجهود المبذولة لمبادرة الالف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية.

تم خلال اللقاء الاتفاق علي تفعيل مذكرة تعاون مشترك بين المبادرة والمركز في مجال تقديم خدمات الصحية للأم و الطفل بالمعايير المعتمدة دولياً، و ذلك من خلال العيادات التخصصية والدورات التدريبية لمقدمي الخدمة الصحية من أطباء وتمريض و فنيين، مع الإهتمام ببرنامج رفع الوعي لدي الأمهات و المقبلين علي الزواج من خلال نشاطات التوعية و عيادتي الأطفال و المشورة الأسرية بالمركز.

وتم أيضاً مناقشة سبل التعاون علي النطاق الدولي لمقدمي الخدمة الصحية من مختلف الدول الإفريقية، لنقل الخبرات بأحدث الأساليب و معايير الجودة، وبذلك يكون المركز الإفريقي هو مركز نموذجي متكامل للمبادرة علي النطاق المحلي و الدولي.