برلمانية: الشركة المتحدة تقدم ملحمة درامية تليق بتاريخ مصر وحضارتها

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم وجبة درامية متميزة خلال شهر رمضان المبارك، تساهمت فى لم شمل الأسرة المصرية أمام الشاشة الصغيرة، من خلال محتوى درامى اجتماعى وتاريخى وكوميدى، يستهدف شرائح مختلفة من المشاهدين.

وأضافت النائبة أمل سلامة، أن الدراما تعد أحد أذرع القوة الناعمة، لما لها من دور مهم فى توصيل الأفكار والمعلومات وتغيير السلوكيات للأسرة والمجتمع، فضلا عن تنشئة الأطفال وتصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال ما تعرضه من نماذج وتجارب متميزة، لها تأثير بالغ الأهمية فى تشكيل اتجاهات الرأى العام تجاه القضايا الأسرة والاجتماعية.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقدم ملحمة درامية، بمشاركة نخبة متميزة من كبار النجوم فى الأعمال الدرامية المختلفة، موضحة أن تلك المسلسلات تساهم فى تنمية الوعى العام لدى المواطنين، تجاه القضايا المختلفة، ومن بينها مسلسل "الحشاشين" الذى يركز بشكل أساسى على نشأة الأفكار والجماعات المتطرفة، وامتداداتها على مدار مئات السنين، والتى تعتمد أفكارها على استغلال الدين كوسيلة للاستيلاء على السلطة.

وأوضحت النائبة أمل سلامة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحد الشركات الكبرى الرائدة فى مجال الدراما والبرامج، التى تقدم محتوى درامى يليق بتاريخ مصر وحضارتها، التى كان لها السبق والريادة فى الأعمال الفنية ، التى تساهم فى تنمية الوعى العام، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعريف المواطنين بقضايا حقوق الإنسان، بما يحافظ على الأسرة والمجتمع.