وزير الشباب يلتقي السفير الفرنسي لبحث سبل التعاون ومشاركة البعثة المصرية بدورة باريس

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السفير إيريك شوفالية، سفير دولة فرنسا بمصر، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين وكذلك آخر الاستعدادات لمشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بباريس.

تركز اللقاء حول تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين وزارة الشباب والرياضة ودولة فرنسا في المجالات الشبابية والرياضية، وكذلك استعدادات البعثة المصرية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب البارالمبية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته باستقبال السفير الفرنسي إيريك شوفالية، مشيرا إلى أنه تم بحث سبل التعاون المتبادل بين وزارة الشباب والرياضة ودولة فرنسا في العديد من المجالات الشبابية والرياضية.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أنه تمت مناقشة استعدادات البعثة المصرية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، وقد تم التأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين مصر وفرنسا لضمان توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للرياضيين المصريين، كما تمت مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالاستعدادات، مثل التدريبات والتجهيزات اللازمة، والبرامج الغذائية والطبية، والتنقلات والإقامة الخاصة بالبعثة.

وتهدف هذه الاستعدادات إلى تأمين أفضل الظروف للرياضيين المصريين، وضمان تحقيق أداء متميز وتمثيل مشرف للبلاد في الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

وتشمل الاستعدادات أيضًا التعاون مع الجهات المختصة في مصر وفرنسا لتوفير الدعم الفني والتقني اللازم، بما في ذلك التدريبات والمعسكرات التحضيرية والمسابقات الودية.

فيما تقدم السفير إيريك شوفالية، سفير دولة فرنسا بمصر، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أنه بصفة شخصية حريص دائما على الرياضة لما لها أثر كبير في الرياضيين في الصحة العامة وأيضا لأن الرياضة تعمل على كسر العديد من الحواجز بين البلدان والشعوب.

وأوضح أنه لمس رغبة قوية من وزير الشباب والرياضة من أجل تعزيز التعاون بين الشباب في البلدين، مؤكدا أن الشباب المصري يتمتع بقوة وحيوية كبيرة حيث ستعمل البرامج المتوقع تنفيذها على تبادل الخبرات بين الشباب المصري والفرنسي، بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى.

واختتم السفير حديثه، مؤكدا أن الدولة الفرنسية أمامها العديد من الأمور الهامة، حيث تستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية وتبذل فرنسا كل الجهد من أجل أن تكون دورة الألعاب في نسختها الجديدة مختلفة ومتطورة وأكثر شمولا لجميع الرياضيين والشعوب.

حضر اللقاء اللواء إيهاب بشير، الوكيل الدائم بوزارة الشباب والرياضة، أشرف البجرمي، رئيس قطاع الرياضة، الدكتور محمد الكردي، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عمرو الحداد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور عبد الأول محمد، مساعد الوزير لقطاع البطولة ورعاية الأبطال، الدكتور عبد الله الباطش، مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، رانيا سامي، مدير عام العلاقات الخاجية بالوزارة.

ومن الجانب الفرنسي مونيا مسئولة التعاون العلمي والرياضي بسفارة فرنسا، اوليفر ليفان، القنصل العام، ادريان، مساعد الشؤون الرياضية بالسفارة الفرنسية.