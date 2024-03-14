محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مجال الصحة بمدينة شبين القناطر؛ للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع وتذليل كافة المعوقات، حيث تفقد المحافظ أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي ضمن مبادرة حياه كريمة.

وتقع المستشفى على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة 4500 متر مربع، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى 2.4 مليار جنيه، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير.

وأوضح المحافظ، أنه جاري العمل علي قدم وساق للانتهاء من إنشاء المستشفى خلال هذا العام، مشيرا إلى أن المستشفى مكون من أربع مباني مختلفه المبني الرئيس للمستشفى، بالإضافة إلى مبنى لتجميع البلازما ومدرسة للتمريض ومبني للغازات الطبية ووصلت اجمالي نسبة تنفيذ الخرسانات إلى 78% كما وصلت نسبه التنفيذ الاجمالية للمبني ككل إلى 23%.

وأضاف الهجان، أنه جرى الانتهاء من توريد جميع مكونات المستشفي ومكونات الشيلر والمحولات وجاري العمل بتأسيس منظومة التكييف المركزي والحريق بالاضافة الي التشطيبات الداخليه وأعمال المحارة والسباكة في الأدوار التي جرى الانتهاء من صبها حيث جرى تكثيف العمل خلال الفترة الماضيه وتشهد المستشفى تطورا ملحوظا في الإنشاءات.

وأكد أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد أهم المشروعات القومية التنموية في تاريخ مصر الحديث وتهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصري البسيط ليحيا حياة كريمة ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التي تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجاً.