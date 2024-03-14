محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات تدريب مجابهة الأزمات "صقر ١٣٠"

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الإسكندرية "صقر ١٣٠"، المقرر تنفيذه خلال الفترة من ١٩-٢١ مايو ٢٠٢٤، في إطار التعاون المثمر والبناء مع القوات المسلحة المتمثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والعميد أ ح/ محمد علي كشك المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الأحياء، ورؤساء شركات المرافق، ومديري المديريات، وجميع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد الشريف أن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها خلال الفترة الماضية في ضوء التدريب العملي المشترك صقر ١٣٠، للوقوف على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع الأزمات والكوارث في حالة حدوث أي طارئ، موضحا أن الإسكندرية شأنها كشأن باقي المحافظات تتأثر بالعديد من التغيرات والأزمات ولابد من أن يكون لديها برنامج واضح لمجابهة أي أزمة والاستفادة من خبرات وإمكانات القوات المسلحة في التعامل مع الأزمات، بما يقلل من مضاعفات أي أزمة من خلال تدريب الأجهزة التنفيذية وعمل سيناريوهات مستقبلية للتعامل وقت وقوع الأزمات بما يساعد على تجاوزها، والاستجابة السريعة والتحرك الفوري خلال الأزمة.