فيديو .. مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

استمرارًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية العاجلة فى إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الحيوية الملحة التى يتم إنزالها جوًا بشمال قطاع غزة، وذلك على مدار يومي 13-14 مارس 2024، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد الدول المشاركة بالتحالف الدولي.

يأتى ذلك فيما تتواصل الجهود والمساعى المصرية من أجل دخول المزيد من الإمدادات والإحتياجات الأساسية عبر معبر رفح البرى بالتنسيق مع كافة القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الأممية الفاعلة لدعم الأشقاءالفلسطينيين

من سكان قطاع غزة.

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