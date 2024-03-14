صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 15.6 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين ، ليسجل في الختام 2.065 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.98%، ليغلق عند مستوى 31,316.43 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 1%، ليغلق عند مستوى 13,345.98 نقطة.

كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.84%، ليغلق عند مستوى 6,884.72 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.59%، ليغلق عند مستوى 9,873.44 نقطة، وارتفع ايضا مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.62% ليغلق عند 38,215.95 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الاجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 54.5 مليون جنيه، 53.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 108.3 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 4.4 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 497.3 مليون سهم، من خلال 116.1 ألف صفقة منفذة.