ads
الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أرسنال يمدد عقد بن وايت حتى 2028

بن وايت
بن وايت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن نادي آرسنال الإنجليزى، اليوم الخميس، تمديد عقد لاعبه بن وايت لمدة أربع سنوات قادمة.
وكشف نادى أرسنال فى بيانه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى، تمديد عقد لاعبه بن وايت ظهير أيمن الفريق اللندني على عقد يمتد حتى صيف 2028، بعقد يشمل بند يسمح بتمديد التعاقد لموسم إضافي.
وعلقت إدارة نادى الجانرز متمسلة فى المدير الرياضي للنادي اللندني البرازيلي إيدو، قائلاً: "الجمهور يحب بن وايت، وإدارة النادي أيضا، ونتطلع لأن نستمتع بأدائه لسنوات مقبلة".
واشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال بتلك الخطوة وبمستوى بن وايت، قائلاً: "بن وايت ركيزة أساسية ولاعب محترف يتسم بعقلية الانتصارات، ويعد نموذجا يحتذى به بفضل التزامه يوميا".
وانتقل بن وايت صاحب الـ 26 عاما، إلى صفوف آرسنال في صيف 2021 قادما من برايتون.

ارسنال بن وايت الفريق اللندنى تمديد عقد بن وايت