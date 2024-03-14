أرسنال يمدد عقد بن وايت حتى 2028

أعلن نادي آرسنال الإنجليزى، اليوم الخميس، تمديد عقد لاعبه بن وايت لمدة أربع سنوات قادمة.

وكشف نادى أرسنال فى بيانه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى، تمديد عقد لاعبه بن وايت ظهير أيمن الفريق اللندني على عقد يمتد حتى صيف 2028، بعقد يشمل بند يسمح بتمديد التعاقد لموسم إضافي.

وعلقت إدارة نادى الجانرز متمسلة فى المدير الرياضي للنادي اللندني البرازيلي إيدو، قائلاً: "الجمهور يحب بن وايت، وإدارة النادي أيضا، ونتطلع لأن نستمتع بأدائه لسنوات مقبلة".

واشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال بتلك الخطوة وبمستوى بن وايت، قائلاً: "بن وايت ركيزة أساسية ولاعب محترف يتسم بعقلية الانتصارات، ويعد نموذجا يحتذى به بفضل التزامه يوميا".

وانتقل بن وايت صاحب الـ 26 عاما، إلى صفوف آرسنال في صيف 2021 قادما من برايتون.