الناتو: الأسلحة الروسية الأسرع من الصوت تتطلب إنشاء دفاع صاروخي متعدد الطبقات

الخميس 14/مارس/2024 - 01:59 م

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس إن الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت الموجودة في الخدمة لدى الجيش الروسي تتطلب من دول الناتو إنشاء نظام دفاع صاروخي ضخم ومتعدد الطبقات.

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في مؤتمر صحفي: "أن الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت تمثل تحديًا بالطبع"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن أنظمة باتريوت الأمريكية في أوكرانيا قادرة على تحمل مثل هذه الأسلحة.

وقال رئيس الكتلة العسكرية: "لكن هذا يشير إلى الحاجة إلى إنشاء نظام دفاع جوي متعدد الطبقات، والحاجة إلى إنشاء أنظمة دفاع جوي ودفاع صاروخي".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن روسيا، من خلال تصنيع صواريخ أفانغارد العابرة للقارات، قد ألغت جميع الاستثمارات الأمريكية في نظام الدفاع الصاروخي.