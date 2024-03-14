تأجيل دعوى اتهام مرتضى منصور بسب ممدوح عباس لـ18 أبريل

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، دعوى ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ضد مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك بتهمة سبه وإزعاجه وقذفه لجلسة 18 أبريل المقبل.

كان ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، قد رفع دعوى قضائية ضد مرتضي منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، اختصمه فيها بتهمة السب والقذف، والإزعاج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجلت المحكمة الاقتصادية، دعوى السب والقذف المقامة من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق لجلسة 18 أبريل المقبل.

وقدّم دفاع «منصور» الجلسة السابقة طلبًا بتأجيل الجلسة لحين حضوره، مقدمًا ما يفيد إصابته بخشونة في الركبة أعجزته عن المثول أمام المحكمة.

كانت محكمة جنح الاقتصادية قضت في وقت سابق بحبس مرتضى منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.