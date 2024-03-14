بوتين يطالب الروس بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية لتخطي الأوقات العصيبة

«تعلمون أن بلدنا يمر بفترة صعبة وأن هناك تحديات معقدة نواجهها على جميع المستويات تقريباً»، هذا ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال دعوته اليوم الخميس، الشعب الروس إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة من 15 حتى 17 مارس للتعبير عن وطنيتهم في «فترة صعبة» يمرّ بها البلد.

كما أضاف الرئيس بوتين في مقطع فيديو بثه التلفزيون الرسمي الروسي عشية بدء التصويت: «بهدف الاستمرار في الاستجابة لهذه التحديات بشرف وتحدي الصعوبات بنجاح، علينا أن نبقى متحدين وواثقين بأنفسنا، دعوني أكون صريحاً إن المشاركة في الانتخابات اليوم هي تعبير عن المشاعر الوطنية».

كما أشار بوتين إلى أن الاقتراع يجري كذلك في 4 مناطق سيطرت عليها العام الماضي في أوكرانيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي أعلنت موسكو ضمها في عام 2014، بينما يصوّت أيضاً المقاتلون على الجبهة، إذ إنهم يدافعون عن الوطن بشجاعتهم وبطولتهم، ويكونون قدوة لنا جميعاً بمشاركتهم في الانتخابات.

ومن المتوقع أن تبقي الانتخابات بوتين في السلطة حتى عام 2030، أي حتى يبلغ من العمر 77 عامًا، مع احتمال فوزه بولاية إضافية حتى عام 2036 بفضل تعديل للدستور تم إجراؤه قبل أربع سنوات.

إذ يعد فلاديمير بوتين الذي يتولى السلطة منذ أكثر من عقدين والمرشح لإعادة انتخابه، هو الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات، نظرًا لغياب المعارضة بصورة كاملة.