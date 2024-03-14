مدير عام مستشفى غزة الأوروبي: المستشفيات عاجزة عن الاستمرار بسبب أعداد الضحايا

أكد يوسف العقاد، مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، أن المستشفيات عاجزة عن الاستمرار في أداء دورها الطبي بسبب أعداد الضحايا المتزايد، وذلك في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس.

وأضاف مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، أن الوضع صعب للغاية ويوجد نقص كبير في الدواء والادوات والمستلزمات الطبية، لافتا إلى ان قوات الاحتلال عملت على إخراج كثير من المستشفيات عن الخدمة وما تبقى مستشفيات قليلة جدا عاجزة عن تقديم اللازم للمصابين.

وتابع مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، أن أصحاب الامراض المزمنة باتوا غير قادرين مطلقا على الاستمرار في هذه الأوضاع الصعبة وعدم توافر أساسيات الحياة والخدمات المختلفة.