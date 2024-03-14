أول رد فعل من الرئيس التركي بعد حادثة وفاة وإصابة حراسه

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أسفه للحادث الذي تعرض له طاقم الحماية الخاص به في مقاطعة شرناق جنوب شرق البلاد، ودعا الله أن يتغمد برحمته ضابط الشرطة الذي فقد حياته في الحادث المروري، الذي وقع بعد زيارته إلى المقاطعة، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين، جاء ذلك في أول تعليق له على الحادث.

كان لقى ضابط الشرطة فرات دير الذي كان ضمن طاقم مديرية استخبارات شرناق، مصرعه نتيجة حادث مروري تعرض له مع السيارة التي كان يقودها في اتجاه طريق نصيبين في ولاية شرناق.

كما أفادت وسائل إعلام تركية، بوفاة أحد حراس أردوغان، وأصيب 3 آخرين، في حادث سير أثناء زيارة الرئيس التركي لمقاطعة شرناق جنوب شرق البلاد.

في حين أكدت السلطات أن الحادث، وقع أثناء جولة أردوغان في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، لافتة إلى أن الفريق الذي تعرض للحادث المذكور، كان من ضمن الطواقم التي تعمل على تأمين وحماية موكب الرئيس التركي أردوغان في شرناق جنوب تركيا.

بينما أكدت السلطات التركية أنه لا توجد حتى الآن معلومات إضافية عن الحادث الذي تعرض له طاقم الحراسة سوى أنه حادث سير.