توفير 164 فرصة عمل للمرأة والشباب بأسوان

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه في إطار خطة الدولة لتمكين المرأة والشباب اقتصادياً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، على وجود تنسيق كامل بين أجهزة المحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الرؤى والأفكار الهادفة لتوعية الشباب وتغير ثقافتهم للاتجاه نحو العمل الحر لتحسين مستوى المعيشة لهم .

وأشاد المحافظ بالدور المتميز الذي يحققه مشروع ( طريق المستقبل ) لخريجى برنامج "استثمر حياتك" والجارى تنفيذه بقرى غرب أسوان والأعقاب والجعافرة بتمويل من هيئة بلان إنترناشيونال وبالتعاون مع مؤسسة نساء الجنوب ووحدة السكان .

فيما أشارت دعاء فتحى مدير وحدة تكافؤ الفرص إلى أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان فقد نجحت المحافظة فى توفير 164 فرصة عمل للمرأة والشباب لتنفيذ مشروعات إنتاجية وحيوانية وصناعية مربحة من خلال تقديم المنح والدعم المالى لهم بواسطة هيئة بلان إنترناشيونال بواقع 2.8 مليون جنيه .

كما لفتت إلى أنه تم توفير هذه المنح على 3 مراحل ، وتم حتى آلان تشغيل 73 مشروعا، فيما جارى إنهاء الإجراءات لباقى المشروعات لتشغيلها ، وتحقيق عوائدها الإيجابية على أصحابها بإتاحة مصدر دخل ثابت لهم .