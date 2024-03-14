ميناء دمياط يستقبل سفينة قمح ضخمة قادمة من الهند

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة ، منها السفينة ( MAHA ROOS ) والتي ترفع علم الهند ويبلغ طولها 225 م وعرضها 33 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26030 طن تشمل : 1280 طن ملح معبأ و 237 طن علف بنجر و 3120 طن رمل و 5308 طن جبس معبأ و 7700 طن يوريا و 8385 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50761 طن تشمل : 18525 طن قمح و 8725 طن خردة و 5313 طن حديد و 4800 طن زيت طعام و 3100 ذرة و 6790 طن سكر و 3508 فول صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1259 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1123 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2703 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53065 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 90094 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3676 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و بنى سويف ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4970 شاحنة .