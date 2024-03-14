ads
الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ميناء دمياط يستقبل سفينة قمح ضخمة قادمة من الهند

ميناء دمياط
ميناء دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة ، منها السفينة ( MAHA ROOS ) والتي ترفع علم الهند ويبلغ طولها 225 م وعرضها 33 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26030 طن تشمل : 1280 طن ملح معبأ و 237 طن علف بنجر و 3120 طن رمل و 5308 طن جبس معبأ و 7700 طن يوريا و 8385 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50761 طن تشمل :  18525 طن قمح و 8725 طن خردة و 5313 طن حديد و 4800 طن زيت طعام و 3100 ذرة و 6790 طن سكر و 3508 فول صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1259 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1123 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2703 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53065 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 90094 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3676 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و بنى سويف ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4970 شاحنة .

الـ 24 ساعة الماضية الحبوب والغلال السلع الاستراتيجي السلع التموينية هيئة السلع التموينية