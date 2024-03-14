نتنياهو لـ"وزير دفاعه": أنت تعرض حكومتنا للخطر

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير دفاع جيش الاحتلال يوآف غالانت من تعريض استقرار الحكومة للخطر بسبب عدم تقديم قانون التجنيد الجديد للتصويت في الكنيست، وذلك وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.

كما أكدت الهيئة أن نتنياهو قال لغالانت: «إذا لم تقدم قرارًا للحكومة يوم الأحد بشأن التصويت في الكنيست على قانون التجنيد فإنك تعرض استقرارها للخطر».

بينما رد غالانت قائلًا: «أطلب بضعة أيام أخرى لمحاولة التوصل إلى تفاهم مع بيني غانتس»، عضو مجلس الحرب وزعيم حزب (معسكر الدولة).

جدير بالذكر أن غالانت أعلن، الأسبوع الماضي، أنه لن يقدم قانون التجنيد الجديد الذي يعفي الحريديم أو اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية إلى التصويت ما دام لا يوجد إجماع في الحكومة ومجلس الحرب على هذا القانون.

في حين يعارض غانتس مشروع القانون ويطالب بمشاركة كل فئات المجتمع الإسرائيلي في الخدمة العسكرية الإجبارية.

كما تعهد نتنياهو للأحزاب الدينية التي شاركت في حكومته بإقرار قانون جديد للتجنيد يعفيهم من الخدمة العسكرية مقابل موافقتهم على الدخول في حكومته ودعمها في الكنيست.