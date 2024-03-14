الإحصاء: تنفيذ 2.2 ألف وحـدة بمشروع سكن مصر بالعلمين الجديدة عام 2022 / 2023

كشفت نشرة الإسكان فى مصر، خلال عام 2022 / 2023 الصادرة عن الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليـوم الخميس، عن تفاصيل مشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط)، حيث بلغ عـدد الوحـدات بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 52.9 ألف وحــدة منفـــذ منــهم 5.3 ألف وحدة عام 2022/2023، وكان أكبر عدد وحدات منفذة بمدينة العلمين الجديدة، حيث بلغ 2.2 ألف وحـدة بنسبة 41.1٪ بنسبة وأقل عـدد وحدات بمدينة المنصورة الجديدة حيث بلغ 336 وحدة بنسبة 6.3٪ من الإجمالي.

وبلغ عدد الوحدات بمشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط) 5760 وحدة منفذ منهم 1872 وحدة منفذة، وعدد الوحدات الجاري تنفيذها7760 وحدة عام 2022/2023.

وبلغ إجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع محور الإسكان فوق المتوسط 7.3 ألف وحدة باستثمارات قدرها 14.6 مليار جنيه عام 2022/2023.

وبلغ إجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع كمبوند 700 فدان (الإسكان فوق متوسط) 8.7 ألف وحدة باستثمارات قدرها 3.0 مليار جنيه عام 2022/2023.

أما مشروع جنة مصر (الإسكان الفاخر) فبلغ عـدد الوحــدات بمشروع جنة مصر (إسكان فاخر) 27.8 الف وحدة بالمـدن الجديدة منفـذ منهم 432 وحدة منفذة و 17.6 ألف وحدة جاري تنفيذها باستثمارات قدرها 1.4 مليار جنيه عام 2022/2023.

وأشار الجهاز إلى المشروعات التى تمت بالمدن الجديدة تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الإسكان الفاخر)، بلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذة 560 وحدة و31.6 ألف وحدة جارى تنفيذها بالعاصمـة الإدارية الجديدة باستثمارات قدرها 6.7 مليار جنيه وعـدد الوحدات المنفذة بالمنصورة الجديدة 872 وحــدة و الجاري تنفيذها 254 وحدة باستثمــارات قدرها 0.3 مليار جنيه 10256 وحدة جاري تنفيذها بالعلمين الجديدة باستثمارات قدرهـا 8.2 مليار جنيه و 3378 وحدة جاري تنفيذها بغرب كارفور باستثمارات قدرها 0.6 مليار جنيه عام 2022/2023.

كما بلغ إجمالي عدد الوحدات المنفـذة بمشروع داره (الإسكان الاستثماري) التابع لصندوق التنمية الحضرية، 61 ألف وحـدة باستثمارات قدرها 74.5 مليار جنيه عام 2022/2023.