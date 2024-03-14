الإحصاء: القطاع الخاص نفذ 118.3 ألف وحدة سكنية عام 2022/2023

كشفت نشرة الإسكان فى مصر خلال عام 2022 / 2023 الصادرة عن الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليـوم الخميس، عن الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ 118.3 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2022/2023 بنسبة 49.3٪ من الاجمالى العام مقابل 115.4 ألف وحدة عام 2021/2022.

وأشار الجهاز إلى أنه جاء الإسكان الاقتصادي فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 40.3 ألف وحدة بنسبة 34٪ يليه الإسكان المتوسط بعدد 39.8 ألف وحدة بنسبة 33.7٪ ثم الإسكان الفاخر بعدد 29.7 ألف وحدة بنسبة 25.1٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 7.7 ألف وحدة بنسبة 6.5٪ و أخيرا الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 802 وحدة بنسبة 0.6% من إجمالي القطاع الخاص .

وجــاءت محافظــة الجيزة فـى المرتبــة الأولى بعــدد 36.1ألف وحدة بنسبة 31.1 ٪ يليها محافظة القاهرة بعدد 33.3 ألف وحدة بنسبة 28.2٪ ومحافظة شمال سيناء فى المرتبة الأخيرة بعدد 3 وحدات بنسبة قدرها 0.003 ٪ من إجمالي القطاع الخاص .

أما مشروع الاسكان الاجتماعى (المليون وحدة ) فقد بلغ اجمالــى عـدد الوحدات السكنية بمشروع الإسكــان الاجتماعى ( المليون وحدة )568.7 ألف وحدة منفذ منهم 47.1 ألف وحدة عام 2022/2023 نفذ منها الجهاز المركــزى للتعمير 580 وحدة بنسبة 1.2٪ باستثمـارات قدرهـا 137.9 مليون جنيه ، مديريات الإسكان 4.1 ألف وحدة بنسبة 8.6٪ باستثمارات قدرها 601.4 مليون جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 42.5 ألف وحدة بنسبة 90.2٪ باستثمارات قدرها 56.9 مليار جنيه .