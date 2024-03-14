الإحصاء: تنفيذ 239.9 ألف وحدة سكنية عام 2022/2023 باستثمارات 262.1 مليار جنيه

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، نشرة الإسكان فى مصر خلال عام 2022 / 2023 وأهم مؤشراتها؛ إذ بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة 239.9 ألف وحدة عام 2022/2023 باستثمارات قدرها 262.1 مليار جنيه مقابـل 246.1 ألف وحدة عام 2021/2022 باستثمارات قدرهـا 143.5 مليار جنيه.

وجاء الإسكان الاقتصادى فى المرتبة الأولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 89.6ألف وحدة بنسبة قدرها 37.4٪ يليــه الإسكـان الاستثمارى بعـــدد 59.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 24.9٪ ويليـه الإسكــان المتوسط بعدد 49.8 ألف وحدة بنسبة 20.8٪ ويليه الإسكان الفاخر بعـدد 31.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 13.3٪, ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 8.1ألف وحدة بنسبة قدرها 3.4٪, ثم الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 802 وحدة بنسبة قدرها 0.3٪ من الإجمالي العام عام2022/2023.

واشار الجهاز إلى الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع (الحكومى/اعام/أعمال عام)؛ إذ تم تنفيذ عدد 121.6 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومي/العام/ أعمال عام) عام2022/2023 بنسبة 50.7٪ من الإجمالي العام مقابل 130.7 ألف وحدة عام 2021/2022.

وجاء الإسكان الاستثمارى فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 59.8 ألف وحدة بنسبة 49.2٪ يليه الإسكان الاقتصادى بعدد 49.4ألف وحدة بنسبة 40.6٪ , ثم الإسكان المتوسط بعدد 10الف وحدة بنسبة 8.2٪ يليه الإسكان الفاخر بعدد 2055 وحدة بنسبة 1.7 ٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 387 وحدة بنسبة 0.3 ٪ من اجمالي القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام).

جاءت محافظة القليوبية فى المرتبة الأولى بعـدد 18.9 ألف وحدة بنسبـة 15.5٪ يليهـا محافظـة القاهرة بعدد 18.1 ألف وحدة بنسبة 14.9٪ ومحافظة جنوب سيناء فى المرتبة الاخيرة بعدد 20 وحدة بنسبة 0.02٪ من إجمالي القطاع ( الحكومى/العام/أعمال عام).