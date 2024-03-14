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الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط 216 طن سكر و1845 بطاقة تموينية بقصد استغلال الدعم بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر، والتي أسفرت عن تحرير ٢٥٣٧ مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٢٨٧ محضر شمل  ٧٩١ محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٥٢١ مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و ٢٥٦ مخالفة توقف وغلق و ٣٠٠ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و ٣٩ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و ٤  مخالفة لعدم وجود ميزان و  ٣٧٢ مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون.

وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد ٢٤٦ محضر مخالفة شملت  ٦٩ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و ١٤ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و ١٩ مخالفة لعدم وجود ترخيص و ٥٥ عدم وجود شهادة و ٧٥ مخالفة لتجار تموينين.

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ٤ محاضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الحملات  من ضبط ٢١٦ طن سكر تابع للمبادرة يتم التصرف فيه بالمخالفة و ٣٠٠ علبة سجائر أنواع مختلفة بدون فواتير و حوالي ٤ ٱطنان و ٢٥٠ كجم دقيق بلدي مدعم بحوزة مخالفين و ١٨٤٥ بطاقة تموينية بقصد استغلال الدعم و٩٠٠ أسطوانة بوتاجاز منزلي و٢٠٠ كجم أرز حر بدون فواتير و ١٠ كجم جبنة رومي منتهية الصلاحية بالإضافة إلى ضبط طن سكر حر معبأ بأكياس على أن  الكيس يزن كيلوجرام ومنقوص ١٠٠ جرام من كل كيس بقصد الغش والتدليس.

وقد أكد محافظ الجيزة على استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

محافظة الجيزة ضبط ٢٥٣٧ مخالفة تموينية لمخابز وبداليين تموينين ضبط ٢١٦ طن سكر و ١٨٤٥ بطاقة تموينية بقصد استغلال الدعم تحرير ٢٢٨٧ محضر تمويني لمخابز غير ملتزمه بمواصفات و اوزان الخبز