تداول 47 ألف طن بضائع و883 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 47000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 883 شاحنة و100 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 429 شاحنة و83 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 43000 طن بضائع، 454 شاحنة و17 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة G STAR وعلى متنها 32 ألف طن فوسفات متجهة الى الهند وثلاث سفن أخرى وهى دليلة، الرياض والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و184 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وسينا .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2471 راكبا بموانيها.