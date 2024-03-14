تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهمين بالتعدي على أفراد أمن بمستشفى العجوزة لمنعهم من زيارة أحد أقاربهم في غير أوقات الزيارة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة داخل مستشفى العجوزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين منع أفراد الأمن، ٤ أشخاص من زيارة أحد أقاربهم في وقت غير المسموح به للزيارة، فقام المتهمون بالتعدي بالضرب على أفراد الأمن وتكسير بعض الأجهزة.

تمكنت القوات من ضبط المتهمين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.