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الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط المتهمين بالتعدي على أفراد أمن بمستشفى العجوزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهمين بالتعدي على أفراد أمن بمستشفى العجوزة لمنعهم من زيارة أحد أقاربهم في غير أوقات الزيارة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة داخل مستشفى العجوزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين منع أفراد الأمن، ٤ أشخاص من زيارة أحد أقاربهم في وقت غير المسموح به للزيارة، فقام المتهمون بالتعدي بالضرب على أفراد الأمن وتكسير بعض الأجهزة.
تمكنت القوات من ضبط المتهمين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أفراد أمن الأجهزة الأمنية التعدي بالضرب مستشفي العجوزة