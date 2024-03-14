بوليتيكو تكشف كواليس المباحثات الأمريكية الإسرائيلية بشأن اجتياح رفح

كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، اليوم الخميس، عن موقف إدارة الرئيس جو بايدن، من شن إسرائيل عملية عسكرية في مدينة رفح، وسط تهديدات مسئولي حكومة الاحتلال وتحذيرات مصر من هذه الخطوة.

وكشفت "بوليتيكو" نقلا عن مصادر لم تسمها، أن كبار المسؤولين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين أن إدارة بايدن قد تؤيد عملية محدودة، وستدعم إسرائيل في ملاحقة قيادات حماس العليا المختبئين في رفح أو داخل أنفاقها التحتية.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن أربعة مسؤولين أمريكيين أوضحوا أن كبار مسؤولي الإدارة لفتوا في محادثات خاصة مع إسرائيل إلى أنهم قد يدعمون خطة معينة في رفح تكون أقرب إلى عمليات مكافحة الإرهاب منها إلى حرب شاملة.

ونوهت إلى أن سبب ترجيح الإدارة الأمريكية لهذا الخيار يعود إلى أنه يقلل الخسائر في صفوف المدنيين، ويقضي في الوقت نفسه على أهداف مهمة ورفيعة في حماس، ويخفض من المشاهد الدامية التي أدت إلى توتر الرأي العام وانتقاده للهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر، وتعامل بايدن معها.