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الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم أتوبيس وسيارة بالهرم

أرشيفية
أرشيفية
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أصيب 20 شخصًا في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بمنطقة الهرم بالجيزة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام أتوبيس وسيارة ملاكي نتج عن الحادث إصابة 20 شخصًا جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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